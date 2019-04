Perú Moda 2019: la sostenibilidad como tema de conversación

Perú Moda 2019 se desarrollará bajo la premisa 'Believe to be sustainable', que tiene por objetivo demostrar que es posible alcanzar el equilibrio entre la producción textil y el cuidado del medio ambiente. Para el evento, a desarrollarse este 10, 11 y 12 de marzo; se han preparado distintas actividades, entre pasarelas, conversatorios, foros y ferias.

Que Perú Moda haya elegido como tema principal a la sostenibilidad para su nueva edición, resulta una conversación necesaria. En la actualidad, la industria textil destaca como la segunda más contaminante del planeta (después de la minería), y se estima que para el 2050 pasará de consumir 98 millones de toneladas de recursos naturales no renovables a 300 millones. Con un presupuesto de carbono mundial que pasará de ser de 2% a un 26%.



Este año, gracias a un convenio con Promperú, la Asociación de Moda Sostenible del Perú se encuentra organizando cinco grandes momentos para el evento en general, considerado como la feria de moda y textil más importante del país.

Pasarela de Moda Sostenible

​

​En el Perú Moda 2019 se llevará a cabo la primera pasarela de moda sostenible del país, la cual está diseñada bajo el concepto 'cross' (cruzado), donde por medio de 60 tenidas se mostrará lo mejor de distintas marcas de moda con impacto social y ambiental.



Esta pasarela, a cargo de la Asociación de Moda Sostenible del Perú, ha sido elegida para abrir el bloque de pasarelas del Perú Moda, y tendrá lugar el miércoles 10 de abril en el Centro de Convenciones de Lima. El evento es privado para compradores internacionales.



Foro de Moda Sostenible



Este espacio contará con speakers y compradores internacionales, quienes contarán las tendencias de innovación y sostenibilidad en la industria de la moda. Esta actividad es de ingreso libre y se llevará a cabo este jueves 11 de abril de 3 pm a 6 pm (previa inscripción). Los temas a tratar serán los siguientes:

- La importancia de comunicar moda sostenible, por Lucy Lara, Directora Editorial de Harper’s Bazaar en español.

- Cambiando el mundo a través de la moda de lujo, por Nina Farran, fundadora y CEO de Fashionkind.

- Estrategias de Relaciones Públicas para posicionar marcas de moda sostenible, por Fernanda Hernandez, Head of PR & Special Projects de Luisa Via Roma.

- El rol de las instituciones para la industria de la moda

responsable, por Patrick Duffy, fundador de Global Fashion Exchange.