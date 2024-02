4 / 11

La actriz que dio vida a la princesa Diana en la serie de Netflix apostó por un look audaz, muy acorde a su particular estilo sobre la alfombra roja. El look estuvo protagonizado por un top de mangas y una falda con moños y transparencias en contraste con pantimedias celestes. Un enérgico diseño de Miu Miu. (Foto: AFP)