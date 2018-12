Estas son las prendas no pueden faltar en tus outfits de verano

El cambio de estación siempre trae cambios en nuestro clóset, más aún cuando se trata del verano, una estación en donde buscamos sentirnos cómodas, ligeras y frescas, pero sin dejar de lado el estilo.

Los expertos en moda de la marca Náutica aseguran que para esta temporada los infaltables en nuestros outfits son las blusas y vestidos de siluetas clásicas con detalles dinámicos, casuales y modernos, perfectos para cualquier viaje o aventura.

1. Las rayas: el clásico de rayas es un indispensable de la temporada; tienen un efecto visual divertido que puede favorecer a nuestra silueta y darnos un look sporty, pero elegante. Podemos usar este print llamativo con piezas básicas como jeans, shorts o faldas monocromáticas para no recargar el look.

2. Las flores: los contrastes de colores pop alegran cualquier silueta clásica y le dan un toque tropical sin perder la elegancia. Podemos usarlo en vestidos drapeados o camisas manga corta, que son perfectas para los días de calor, jeans y unas zapatillas altas.

3. Detalles playeros: los detalles como cordones y rayas de hilos teñidos en prendas básicas como blusas manga corta, son también detalles esenciales para esta temporada, ya que le dan al look un estilo lujoso y fácil de llevar de día y de noche.

4. Denim: inspirado en la década de los 70 vuelve a reaparecer esta temporada, dándole a cualquier outfit veraniego un aire vintage, cool y moderno al mismo tiempo. El denim tiene grandes ventajas, y es que puede combinarse con colores fuertes y lucir espectacular.

5. Bloque: los vestidos con colores neutros, clásicos y simples en un solo color o en bloque, son una excelente elección para la temporada, fáciles de complementar con accesorios en tendencia y además versátiles, ya que con ellos puedes lograr un look elegante o deportivo.