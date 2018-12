Priyanka Chopra: esto es lo que tardaron en hacer sus vestidos de novia

La unión de Priyanka Chopra y Nick Jonas ha sido calificada como 'la boda real de Hollywood', y es que no cabe duda que para este acontecimiento amoroso no se escatimó para nada en costos ni excentricidades. En un marco con varios días de celebración y fiesta, Priyanka Chopra no dejó de brillar y conquistó a miles con cada uno de sus vestidos.

Esta vez hablaremos de los principales. En primer lugar, y firmado por el diseñador americano Ralph Lauren, se encuentra el vestido blanco de corte clásico que utilizó Priyanka Chopra para la ceremonia cristiana. El diseño llevó más de 1.826 horas de trabajo para ser producido y estuvo coronado por un majestuoso velo de alrededor de 23 de metros de largo.

Con este vestido, Priyanka Chopra se convirtió en la primera novia vestida por Ralph Lauren sin tener lazo familiar alguno, ya que en anteriores oportunidades el diseñador solo había vestido de blanco a su hija, su sobrina y su nuera.

Para la ceremonia hindú, la actriz dejó de lado el clásico blanco y lució un tradicional Sari de color rojo siam. La despampanante pieza fue diseñada por la firma hindú Sabyasachi y para traerla a la 'vida real' necesitó el trabajo de 110 bordadoras artesanales en 3,720 horas de confección.

Para complementar el atuendo matrimonial, Priyanka Chopra eligió accesorios de diamante en bruto, esmeraldas y perlas japonesas de oro de 22 quilates.

Para terminar con las celebraciones, Priyanka Chopra se decantó en otro traje tradicional hindú, esta vez en tonalidades doradas. Falguni y Shane Peacock fueron las mentes creativas tras esta tenida, que requirió el trabajo de 80 artesanos originarios de Calcuta y 12 mil horas de trabajo. Esta pieza tenía decenas de bordados en cristal con motivos de mariposas, flores, pájaros y hasta elefantes.

Para complementar, la novia de Nick Jonas usó aretes de diamantes y un collar de la firma Khanna Jewellers. La gran fiesta de boda se llevó a cabo en el Taj Palace Hotel de Nueva Delhi.