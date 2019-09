Todo sobre el romántico vestido de novia de Ellie Goulding | FOTOS

Ellie Goulding contrajo matrimonio con Caspar Jopling este fin de semana en la ciudad de York. Ambos, eligieron diseños tradicionales para sus atuendos nupciales, destacando el romántico vestido de novia de Goulding con detalles victorianos.

Para su traje, la cantante confió en la diseñadora de moda Natacha Ramsay-Lévi, directora creativa de la firma Chloé. El patrón elegido fue muy clásico, con líneas rectas, cuello de encaje y mangas estilo princesa. Además, contó con innumerables bordados de cuentas de cristal blanco que formaban flores a lo largo de la estructura.

Para complementar, Goulding llevó un maquillaje 100% natural, en el que destacó el color rosa de sus mejillas y labios. Durante su entrada, llevó además un velo blanco de tul y organza, con bordados personalizados por las iniciales de ella y su novio.

En una entrevista exclusiva para Vogue, la cantante confesó que tendría tres looks más para su noche de boda, firmados por Stella McCartney, Ralph & Russo y Balmain. Aunque aún no hay postales de estas tenidas, no dudamos en que fueron muy románticos y sobrios.

