Rosalía: fans la critican por usar abrigos de piel de animal

La cantante española Rosalía ha dado que hablar en redes sociales, y no precisamente por el lanzamiento de su nuevo videoclip, sino más bien por una polémica serie de fotografías en las que luce distintos (y muy glamorosos) abrigos de colores.

Aunque en un principio todo en el post era color de rosa -con comentarios que halagaban el buen estilo de Rosalía- no pasó mucho tiempo para que distintos seguidores detectaran que la pieza que lucía en las postales estaba producida con pieles de animales.

Se trata del abrigo 'Foxy', diseñado por la firma danesa Saks Potts, y elaborado a manera de gabardina con un costo de alrededor de 1550 euros. Lo alarmante de la pieza, viene en su composición, pues (tal como lo detalla la web de la firma) tiene un tejido principal de 100% piel de cordero, ribetes de 100% piel de zorro ártico y forro de poliéster.

Sumando a la polémica, Rosalía no usaría solo un abrigo de la marca, sino tres de ellos, en los colores naranja, blanco y fucsia. Los comentarios negativos no tardaron en llegar, pues han sido cientos los seguidores que han confirmado su desilusión por la decisión de la cantante con frases como: "se me cae una ídola" y "qué triste que promuevas a una marca de ropa que asesina animales".

Para conocer más detalles del suceso, y los post virales de Rosalía, visita la galería que acompaña el inicio de esta nota.