Rosalía, la cantante catalana que cautivó al público americano en el festival de Coachella, contó detalles sobre el look que vistió para su histórica presentación en la ciudad de Los Ángeles. La artista de 30 años utilizó su cuenta alternativa de Instagram para contarle a sus seguidores sobre su impráctica decisión de estilismo diseñada por la firma sueca, Acne Studios.

Rosalía critica el vestuario que lució en Coachella

Sabemos que la artista española siempre va más allá de lo musical, brindándonos un concepto artístico completo e interesante. Y Coachella no fue la excepción, pues bajo la temática de su exitoso álbum “Motomami”, Rosalía llevó su particular estilo al desierto de California.

El diseño de vestuario para esta trascendental presentación estuvo a cargo de Acne Studios, sello sueco que ya ha creado anteriormente piezas a medida para el “Motomami World Tour”. Con su identidad disruptiva y diseños asimétricos, el director creativo de la lujosa marca, Jonny Johansson, conquistó hace algunos años a la española con sus creaciones, a tal punto de convertirla en fanática de la firma.

Pero, como no todo es color de rosa -especialmente cuando nos referimos a la moda-, a veces la comodidad se ve sacrificada por el estilo. Y así lo confirmo la misma Rosalía a través de sus redes sociales. “El traje monisimo pero todo el rato se me enredaba con el pelo las mangas me daban en la cara en fin en el escenario haciendo todo tipo de peripecias en estas circunstancias pero la gracia es q nadie mas lo note eeeejejejjje” , compartió la premiada artista con sus 455mil seguidores en su cuenta @holamotomami.

Foto: Getty Images





La controversial blusa transparente repleta de aberturas y lazos, estuvo acompañada de unos ajustados pantalones de cuero, botas cuadradas con plataforma y el característico casco “Motomami”.

Foto: Getty Images

La verdad es que las complicaciones con el vestuario casi no se notaron durante el espectáculo, reconfirmando la calidad de artista de la popular intérprete. Así, el regreso de Rosalía al festival de Coachella fue magistral y no pudo tener mejor compañía en el escenario que la de su ahora prometido, Rauw Alejandro.