La joven cantante asistió a Las Vegas para la gala de la ‘persona del año’ de los Latin Grammy Awards, en honor al músico colombiano Juanes. Rosalía estuvo con un look de color naranja muy llamativo y vistoso. La catalana no solo sorprendió al público por su look, sino también por la presentación que tuvo al interpretar un tema del cantante.

El traje de sastre fue de la firma Balmain. Este tenía un estilo muy original, ya que no era como cualquier otro, sino que en la parte del pantalón fue acampanado, llevó un ‘crop top’ de la misma tonalidad de todo el look y presentaba una capucha en el saco. Si bien es cierto, la combinación de colores fue muy atrevida, pero logró su cometido de robar las miradas de todo el público asistente.

Rosalía complementó su outfit con una riñonera de tono azul de la firma Balmain, este presentaba detalles trenzados. A su paso por el escenario se notó su maquillaje, el cual fue realizado por Ariel, el maquillador y amigo de Kylie Jenner. También, se notó el particular diseño de sus largas uñas.

