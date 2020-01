El fin de semana se realizaron los premios Screen Actors Guild Awards, evento que nos dejó momentos importantes en la historia de la actuación. Pero no solo ello, sino también los looks más elegantes y perfectos. Aunque Jennifer Aniston y Bradd Pitt se robaron toda la atención de la gala, las parejas más fashionistas también lo hicieron. Sophie Turner y Joe Jonas, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, Natalia Dyer y Charlie Heaton, fueron alguno de ellos.

Ir con looks a juego con tu pareja suma muchos puntos. Por ejemplo, una de las parejas que destacaron en la ‘red carpet’ fueron los actores de “Stranger Things” Natalia Dyer y Charlie Heaton. Ellos siempre optan por looks elegantes y de estilo noventero. Para esta ocasión, Natalia optó por un vestido dorado de escote en 'V’, hombros pronunciados y mangas largas de la firma Saint Laurent. Charlie uso un esmoquin negro que resaltó mucho el look de su pareja.

