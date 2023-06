1 / 11

Luego de que se anunciara que Kim Cattrall volverá a dar vida a la espectacular Samantha Jones en el reboot de Sex And The City, los fanáticos no dudaron en desenterrar el baúl del recuerdo con las escenas de la publicista más popular de la serie. Como la moda forma parte importante de la historia, honramos a la icónica Samantha recordando las veces en las que se coronó como una de las mejor vestidas. (Fotos: Pinterest, HBO)