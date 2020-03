Sarah Jessica Parker se consagró como todo un icono fashion luego de dar vida a la fabulosa Carrie Bradshaw en la serie de televisión Sexo en la Ciudad desde 1998. Hoy, la actriz estadounidense cumple 55 años, y es el marco perfecto para recordar algunos de los looks más destacados de su personaje y sus tendencias favoritas.

Carrie Bradshaw no escatimaba en detalles a la hora de componer sus looks, y era experta en mezclar distintas texturas, prints y detalles en una sola tenida. Aunque algunas veces era acusada de usar ‘demasiado’ a la hora de vestirse, no cabe duda que marcó el inicio de muchas tendencias.

Una de sus prendas más características en la serie fue el tutú, pieza que lucía en distintos colores y largos según la ocasión. ¿Quién podría olvidar la versión rosa y mini que lucía en la intro? ¿O la versión verde menta de corte midi que llevó en una de sus citas con Mr. Big?

De hecho, algunas de las prendas favoritas de Carrie Bradshaw siguen vigentes hasta la actualidad, y son perfectas para brillar en ocasiones especiales. Para conocer más detalles, visita la galería que se encuentra al inicio de esta nota.

