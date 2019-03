Sarah Jessica Parker cumple 54 años: 5 lecciones de moda que aprendimos de ella

Sarah Jessica Parker no es solo una de las actrices más reconocidas de Hollywood, sino también uno de los 'fashion icons' más seguidos de la industria. Desde que encarnó el protagónico de la serie 'Sex and the City', como la recordada Carrie Bradshaw, la actriz ha impactado con sus looks, tanto casuales como de alfombra roja.

Por eso, para celebrar sus 54 años, en esta nota hemos decidido recopilar algunas lecciones de moda que aprendimos de Parker y que, sin duda alguna, recordamos a la hora de armar cada uno de nuestros looks. Desde cómo llevar un look con brillos hasta como accesorizar cada tenida.

Recorre la galería que acompaña esta nota y descubre 5 lecciones de moda que aprendimos de Sarah Jessica Parker.