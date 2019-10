Selena Gomez está en la mira de todos los medios de comunicación por el estreno de sus dos nuevas canciones ‘Lose you to love me’ y ‘Look at her now’. Sus nuevos temas musicales fueron muy bien recibidas, ya que de inmediato ganaron millones de reproducciones. Pero eso no fue todo, ya que los medios comentaban que las canciones iban dirigidas a su ex enamorado Justin Bieber; sin embargo, la cantante lo negó en varias ocasiones y mencionó que está en una nueva faceta tanto en lo personal como en lo profesional. Definitivamente, ese cambio se notó en las ultimas semanas, pues luce diversos looks muy radiantes y elegantes.

Selena agradeció a sus fans con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual sostiene: “gracias a todos por estar a mi lado en los altibajos. No podría hacerlo sin todos ustedes y no puedo esperar para comenzar mi próxima aventura con ustedes. ​​'Lose You To Love Me’ ya está disponible”.

La cantante y actriz estuvo en diversos medios, como en estaciones de radio y en televisión para promocionar sus más recientes éxitos. Tras su aparición, lució outfits sofisticados, sensuales y elegantes. En diversas ocasiones llevó trajes de sastre en colores llanos, como también en tonos muy llamativos. Así fue que Selena se sumó al estilo ‘Bare blazer’.

Para conocer más fotografías y detalles de los últimos looks de Selena Gomez, dale un vistazo a la galería que acompaña el inicio de esta nota.