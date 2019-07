Selena Gómez está de cumpleaños: un repaso por sus más recientes looks| FOTOS

Selena Gómez ha cumplido 27 años. 27 años en los que el icono pop ha dejado looks memorables y vestidos que más de una quisiera copiar en la alfombra roja. Solo en este año, ha debutado en eventos como el Festival de Cannes y la premiere de la cinta 'The dead don't die', llevando tenidas que rompieron con lo formal para decantarse por el lado más vanguardista.

Sin embargo, es tal vez su look más reciente el que se encuentra causando tendencia, ya que representa la forma más 'cool' de llevar un vestido de dama de honor. Se trata de la tenida que llevó para la boda de su prima Priscilla DeLeon en Texas, un diseño de escote off the shoulders en color negro.

Brillos, plumas y prints coloridos son otras de las propuestas 'fashion' por las que Selena Gómez suele apostar. Para conocer más detalles de sus recientes looks y celebrar el curioso estilo de la cantante por su cumpleaños 27, visita la galería de esta nota.