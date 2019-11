Selena Gomez se había alejado de los escenarios por problemas de salud y su trabajo estaba más dirigido a proyectos de dirección en Netflix como ‘13 reasons why’ o el documental ‘Living Undocumented’. Su última presentación sobre el escenario en los American Music Awards fue en el 2017 interpretando ‘wolves’ y ahora lo hizo con sus últimas canciones como ‘Lose you to love me’ y ‘Look at her now’.

Selena lució un vestido en tonalidad verde neón de la firma Versace. El diseño era de flecos a los costados y presentaba botones dorados con el logo de la marca. Para complementar su look, presentó un peinado corto de puntas en ‘long bob’, una raya al medio, melena en tono chocolate y mechas en tono cobrizo. El vestido robaba mucho las miradas por su llamativo color, así que Selena optó por no llevar muchos accesorios solo de un collar de pedrerías plateadas.

En su cuenta de Instagram lució varios detalles de su primer vestido en la red carpet, en la descripción menciono lo siguiente: “Se siente bien estar de vuelta. Gracias a todo mi equipo y a mis fanáticos que me respaldan. Todo esto es para ti y por ti. Emocionada por este capítulo”.

