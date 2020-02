A días de haber anunciado que lanzará su propia línea de maquillaje junto con Sephora, la cantante Selena Gomez ha brillado en la gala de los Hollywood Beauty Awards, esta vez teniendo como acompañantes de alfombra roja a todo su equipo de belleza: Hung Vanngo (maquillador), Marissa Marino (hair artist) y Kate Young (Stylist).

Ellos, apuntaron a crear un estilo naif para el look de Gomez de esa noche, optando por hacerla lucir un vestido rosa pastel de la marca ‘Patou’, con mangas estilo capa y escote off the shoulder. Además, resaltó con un calzado de color plateado y puntera abierta, así como con un peinado de espíritu effortless dejando algunos mechones sueltos.

Al final del día, dos miembros de su equipo resultaron ganadores de los Hollywood Beauty Awards: Marino y Vanngo en sus respectivas categorías. Para conocer más postales del evento, visita la galería que se encuentra al inicio de esta nota.