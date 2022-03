Estamos presenciando, tal vez, uno de los momentos más icónicos en el mundo de la moda: el rapero y compositor español C.Tangana y la mujer más poderosa en la industria de la moda Anna Wintour, fueron vistos usando el mismo abrigo durante la Semana de la Moda en Milán y no tardaron en generar revuelo en las redes al coincidir y posar juntos para una de las fotos más virales de la Semana de la Moda.

El famoso abrigo pertenece a la lujosa firma Gucci. De estilo oversized, blanco marfil y estampado de cuadros, pertenece a la colección que el diseñador Alessandro Michele lanzó en el desfile Gucci Love Parade que se celebró a lo grande en el Hollywood Boulevard el año pasado.

Ambas celebridades hicieron match con el abrigo, pero cada uno complementó su look de acuerdo a su estilo. El artista madrileño C.Tangana fue por una paleta de colores neutro con un jersey gris y el pantalón negro, unos mocasines con borlas, anillos y colgantes de oro, y unas gafas XL de carey. La editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, apostó por un vestido floral en verde y blanco, un collar de piedras de colores, un cinturón delgado y unas botas con taco y estampado de serpiente.

Si bien coincidieron para la icónica foto, ambos se lucieron en distintos días. Mientras que C.Tangana lo lució en la primera fila del desfile de Gucci del viernes 26, Anna Wintour lo usó en el desfile de Bottega Veneta al día siguiente.

El abrigo ‘genderless’

Si hay algo que aprendimos de este icónico momento es que, una vez más, el futuro de la ropa no tiene género. El abrigo en cuestión fue exhibido por un modelo masculino en el Gucci Love Parade, pero no se limita a un solo género. Prueba de ello es el curioso e histórico momento entre dos personajes que aparentemente no tienen nada en común, además del gusto por la moda.