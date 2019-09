El peinado ochentero que 'revive' en la Semana de la Moda de Nueva York

View this post on Instagram

#voguehkss20 繼續對80年代狂@coach 2020春夏系列為春天帶來更多色彩輕質皮革的選擇,亦有許多印有80年代流行偶像頭像的百搭上衣款式。日本名模、演員水原希子 @i_am_kiko 更久違地走上天橋。 Leather for spring? @coach is elevating its New York state of mind with bright-coloured leather jackets, denims and t-shirts featuring Michael J. Fox, Barbara Streisand and Rob Lowe. #voguehkrunway #coach1941 #nyfwss20 #nyfw