Shailene Woodley muestra su lado más sensual con este look de Dior | FOTOS La actriz asistió al estreno de la segunda temporada de la serie 'Big Little Lies', en la que actúa como 'Jane Champan'. Aquí todo sobre su look.

- / - La actriz asistió al estreno de la segunda temporada de la serie de HBO, 'Big Little Lies luciendo un diseño de Dior. (Fotos: AFP) - / - Llevó una pieza de la colección de primavera de Alta Costura de Dior. Un body negro debajo de una capa de tul con mangas voluminosas, un lazo en el cuello y una falda transparente en corte 'A'. (Fotos: AFP) - / - Pero eso no fue todo. Para completar el look, la actriz optó por llevar el cabello suelto con raya al medio y volumen en la parte superior.(Fotos: AFP) - / - El look dejó a la vista su figura y la hizo lucir sensual y sofisticada. Definitivamente, la actriz rompió con su esencia bohemia con este look. (Fotos: AFP) - / - Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Laura Dern, Nicole Kidman, Meryl Streep y Shailene Woodley celebraron el estreno de la segunda temporada de su serie de HBO, 'Big Little Lies'. (Fotos: AFP) - / -