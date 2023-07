Luego de debutar entre las filas de asistentes al Gran Premio en Barcelona y de haber dejado a su paso una estela de rumores sobre un posible romance con el piloto Lewis Hamilton; Shakira regresó al Fórmula 1. Esta vez, en la carrera de Silverstone en Inglaterra donde el mismo piloto logró alzarse en el podio. Con un audaz y juvenil look, la estrella colombiana lució más que radiante desde las gradas de la primera fila.

La primera vez que Shakira estuvo presente en la F1, Lewis Hamilton logró alcanzar un lugar entre los líderes de la carrera. Lista para un tercer round, cual amuleto de buena suerte, la colombiana no dudó en tomarse un día libre en medio de su apretada agenda de las promociones de su nuevo éxito musical junto a Manuel Turizo, “Copa Vacía”, para tomar un avión y volar hasta Silverstone, Inglaterra, a presenciar el circuito del Gran Premio de Fórmula 1 en el que el mismo Lewis Hamilton participó.

Fiel a su sensual estilo, la estrella apostó por un look que daba todas las vibras ‘Motomami’ al estar compuesto por un top strapless en denim de Stella McCarteny y pantalones cargo de cuero negro sintético de La Pointe. En contraste con su audaz y juvenil atuendo, Shakira llevó botines de cuero negro de Amina Muadi, bolso hobo a tono de Coperni y lentes negros de Dior.

Si bien esta vez Shakira no se mostró públicamente junto a Lewis, ciertamente dio mucho de qué hablar entre los asistentes y los medios, pues fue una de las celebridades que más destacaron en la zona VIP del esperado evento gracias a su imponente presencia marcada por su espectacular belleza y el vanguardista y lujoso look por el que apostó. Así mismo, los fanáticos no dudaron en mostrar su asombro por el look y tampoco pararon de lanzar indirectas por el supuesto apoyo de la artista hacia quien sería su nuevo interés romántico. La publicación que compartió donde muestra su paso por el evento bordea el millón de Me Gusta y supera los 8 mil comentarios que alabaron su elección de estilo.