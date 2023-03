1 / 8

Con una fortuna que asciende a los 300 millones de dólares, Shakira no escatima en gastos cuando se trata de llevar looks que hagan historia. A través de los últimos años, hemos visto cómo su estilo y sus gustos en la moda han evolucionado. Y es que aunque también es fan de las prendas sencillas, la estrella colombiana no duda en gastar miles de dólares en atuendos con los que quiera dar un mensaje. El precio estimado de su armario se desconoce, pero podemos esperar que sean millones luego de ver estos icónicos atuendos que lució en los últimos años. (Foto: IG @shakira)