A pesar del complicado año que está viviendo Shakira por su situación con Piqué y sus hijos, los éxitos a nivel profesional no paran de llegar. Lo vimos en los récords que sigue rompiendo gracias a sus temas virales del momento, “Te Felicito” y “Monotonía”, así como en otros proyectos ambiciosos en camino. Esta vez, vuelve a la escena de la moda por todo lo alto al convertirse en la nueva imagen de la campaña festiva de la marca favorita de la recordada reina Isabel, Burberry.

Por el motivo del lanzamiento de su nueva campaña festiva, “The Night Before”, la marca de lujo británica eligió a Shakira para representar el espíritu festivo de su propia versión de las preparaciones navideñas, dirigida por el fotógrafo TORSO. El cortometraje muestra a una deslumbrante Shakira enfundada en un ceñido vestido nude transparente (una de las tendencias favoritas de estrellas como Rosalía), que la colombiana catalogó como “ una verdadera obra de arte ” en una entrevista a Vogue.

Otro de los looks principales de Shakira para la marca consistió en un atuendo más sobrio. Un conjunto de falda, gabardina y camisa con el emblemático estampado a cuadros de la marca. Y tanto le encantó que decidió llevar la camisa a casa.

De qué trata la nueva campaña de Burberry

Esta nueva colección que la colombiana protagoniza junto al cantante y productor nigeriano Burna Boy, combina estilos clásicos con modernos a través de prendas que van desde las nostálgicas gabardinas largas hasta vestidos, faldas, cárdigans y camisas reimaginados sobre el característico estampado de cuadros de la firma fundada en 1856.

Con esta nueva campaña con Shakira al frente, Burberry hizo hincapié en su nueva apuesta por salir de lo convencional y mostrar su propia versión de las preparaciones previas a la temporada . “Es el escenario definitivo para la autoexpresión y para tener nuevas versiones de las tradiciones festivas”, explicó la marca.

Una tradición muy significativa para la artista, pues siempre recuerda lo festivas y alegres que estaban las calles de su natal Barranquilla en Colombia durante esta temporada. Sentimiento que asocia con los looks que llevó en la campaña.

Por eso contó a los medios lo honrada que se siente al convertirse por primera vez en la imagen de una marca tan emblemática como Burberry. “Para mí, la firma es la elegancia personificada, y es algo atemporal; la moda es un mundo tan cambiante, siempre en evolución”. Pero la marca consigue evolucionar con el tiempo, y siempre mantiene su estilo distintivo y con clase ”, reveló.

Shakira renueva su imagen

La Shakira regia, empoderada y exitosa resurgió de la mano de una exclusiva firma de lujo como Burberry. Pues recordemos que los medios y la opinión pública empezó a calificarla de “desconsolada y demacrada” luego de que se revelaran fotos del perfil triste y cansado en el que fue capturada en su primera salida en público con sus hijos luego de dar la noticia de su separación de Piqué.

Ahora, con más fuerza que nunca, ya empezó a involucrarse en nuevos proyectos que de seguro mantendrán al vilo de la expectativa tanto a la prensa como a los fanáticos. Luego de ganar la custodia de sus hijos, Sasha y Milán, Shakira por fin podrá establecerse en Miami, la meca de la música latina ; ya que en los últimos años de su relación tuvo que sacrificar muchas oportunidades en su carrera en el exterior para asentarse en España al lado de Piqué.

“Me estoy preparando para sacar un nuevo disco, que estoy deseando compartirles. Llevo un tiempo trabajando en él y pensé que la inspiración se agotaría, pero aun así me siento tan feliz de entrar en el estudio. Me siento tan preparada para el 2023 y todo lo que tiene preparado para mi”, contó.