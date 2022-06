1 / 11

A sus 45 años, Shakira aún se mantiene como una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. Y eso no solo se debe a su innegable talento para el canto y el baile, sino también por los icónicos looks con los que marcó tendencias y un hito importante en la historia de la moda dosmilera. Si quieres saber cómo es su multifacético estilo, mira este recorrido por los mejores looks de Shakira hasta el momento. (Fotos: IG @shakiraeb, IG @peter_dundas, IG @erocksonline)