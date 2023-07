Soltera, exitosa y viviendo la vida (y la moda) al máximo. Así se muestra una renovada Shakira, quien debutó en la Semana de la Moda de Alta Costura de París a lo grande. Tan sólo el primer día acudió al desfile de una firma holandesa con un surrealista traje blanco protagonizado por un gigante “No”. El polémico atuendo generó todo tipo de reacciones y memes, otorgándole el centro de atención de esta edición del evento de moda más importante del año. Luego de este viral éxito, la estrella colombiana volvió a robarse todas las miradas en un nuevo desfile.

Desde que Shakira cerró el doloroso capítulo de su separación de Gerard Piqué está más radiante y activa que nunca. Fue la sorpresa del Grand Prix con su sencillo y juvenil look de Versace hace unas semanas y ahora, parece que está con la chispa de probar nuevas experiencias en el mundo de la moda. En París, empezó la Semana de la Moda de Alta Costura y la cantante no tuvo mejor idea que convertirse en la musa de la surrealista firma holandesa Viktor & Rolf asistiendo a su desfile enfundada en una de sus controversiales nuevos trajes. En cuestión de horas el look se volvió viral.

Luego de este gran éxito, Shakira volvió para un segundo ‘round’. Esta vez, de la mano de la firma de lujo italiana Fendi. Sonriente y saludando constantemente a los fans y las cámaras, la intérprete de “Copa Vacía” acudió al desfile de la colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2023. Uno que presenció muy entretenida desde la primera fila a lado de otras grandes estrellas internacionales de la música como Cardi B y Camila Cabello , con quienes charló de lo más alegre mientras veía a las modelos desfilar los etéreo atuendos sobre la pasarela.

Shakira saludando a los fans y las cámaras antes de dirigirse al recinto del desfile de Fendi. (Foto: IG @isabellafresia)

Shakira en el photoshoot del desfile de Fendi. (Foto: Fendi)

Y aunque sus compañeras de asiento llevaron sus mejores looks, Shakira tampoco se quedó atrás. Fiel a su ecléctico estilo, la cantante apostó por un look monocromático compuesto por una camiseta rib blanca y sin mangas a juego con una prenda muy de estilo Y2K (años 2000): la falda pantalón . Icónica a su propia manera, Shakira lució esta prenda de pliegues deconstruidos con tacones en punta, un bolso blanco con detalles dorados, además de un par de lentes negros que le dieron el toque de glamour al look.

Así, la estrella disfrutó del show hasta el punto de felicitar públicamente al diseñador al mismo tiempo que compartía algunas fotos del recuerdo junto a él, Donatella Versace, Zoe Saldana y Cardi B; además de otras donde se le ve de lo más feliz y radiante en las afueras del lugar.

“Felicidades a Mr. Kim Jones y al increíble equipo Fendi por un impresionante espectáculo y colección de alta costura. Es notable cuánto trabajo se dedica a este tipo de evento”, dijo Shakira a través de su cuenta de Instagram.