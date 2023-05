Si hay alguien que no podía faltar en el desfile de la colección Crucero 2023/24 de Chanel era Sofia Richie. La modelo se ha declarado una verdadera fanática de la firma de lujo y este amor se vio evidenciado en su semana de boda, donde cada uno de sus looks fueron de la marca francesa, e incluso sus vestidos del gran día fueron diseñados a medida para ella. Una celebración de ensueño en la que se respiró el espíritu de Chanel por todos lados. Luego de unas semanas del gran día y de regreso de su luna de miel, Sofía y Elliot se dirigieron a la primera fila para asistir al gran desfile de la marca, el cual se realizó en Los Ángeles.

Fiel a su estilo old money, Sofía fue a la pasarela vestida de pies a cabeza de Chanel con un outfit único. Tal parece que la flamante novia no quiere dejar el blanco atrás y escogió para la ocasión un minivestido de tweed, un estilo icono de la maison, que tenía bordadas unas plumas de avestruz rosadas en la parte delantera, sin duda una elección perfecta que sólo Sofia podría escoger. Para acompañar el look, la modelo optó por unos shorts blancos estilo lencero que sobresalían por debajo de la prenda principal sin robarle el protagonismo.

Sin embargo, eso no fue todo el outfit: Sofía decidió completar su look con unos zapatos de tacón color marfil con punta negra, también de la firma Chanel. Para cerrar, la recién casada complementó el atuendo con unos aretes rosados del logo de la marca, un micro bolso rosado con brillo y cuatro anillos muy significativos para ella. El primero es el elemento azul que le regalaron para el día de su boda que estaba acompañado por el anillo del matrimonio civil y un aro de promesa que le regaló su ahora esposo cuando eran enamorados. La pieza más deslumbrante fue su anillo de matrimonio.

No es un secreto que el estilo de Sofia se ha vuelto referencia para muchas mujeres alrededor del mundo, quienes la siguen para conocer más sobre ella y su estilo lleno de marcas de alta costura y estilo. “Estoy muy emocionada de poder ir por fin a un show de Chanel en Los Ángeles, nunca pensé que vería uno”, comentó la modelo en su cuenta de Tik Tok, donde comparte sus looks.

Por otro lado, Elliot Grainge, asistió al evento usando un atuendo blanco y negro. Un pantalón y chaqueta negro, con una polera de color blanca que combinaba con el atuendo de Sofia, fueron los escogidos por el productor musical, quien dejó que su esposa brille al máximo en el evento. Para cerrar el look, Elliot usó unas zapatillas clásicas de color blanco.

¿Quiénes fueron al desfile de Chanel?

El desfile de la colección crucero 2023/24 se realizó en Los Ángeles el pasado 9 de mayo en un espectáculo lleno de elegancia y glamour que reunió a las celebridades más famosas del medio. Las asistentes no dudaron en ponerse sus mejores outfits y posaron ante las cámaras derrochando estilo por doquier.

Algunas de las invitadas que no pasaron desapercibidas fueron Margot Robbie, Kriss Jenner, Paris Hilton, Kristen Stewart y Sofia Richie, quien asistió con su esposo. Todas las asistentes lucieron atuendos increíbles representativos de la marca y llamaron la atención de todos los asistentes.

Recordemos que el desfile para el lanzamiento de la colección se realiza luego de que el motivo de la Met Gala 2023 fue un homenaje a Karl Lagerfeld, uno de los diseñadores más influyentes de la moda que trabajó durante muchos años con la marca de las camelias.