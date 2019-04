Estas son las botas que marcarán la pauta esta temporada

Ver esta publicación en Instagram

The gorgeous @martinaluchena wearing our texan boots in @coachella . . . #mayuraboots#thehouseoftheboot #handmade #handmadeboots #madeinspain #fashion #ootd #bootstagram #loveboots #outfit #cuontrylife #cowgirl #bikerboots #authentic #cowboy #cowboyboots#goodyearwelted#coachella2019#coachella