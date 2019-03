¿Cuáles son los colores que serán tendencia este otoño?

Aunque los días soleados aún son frecuentes, el otoño ya llegó y viene más colorido que nunca. Por esto, los expertos de la marca Desigual nos revelan cuáles son los colores claves para este cambio de estación.

Millennial Pink: Desde el rosa más pálido hasta llegar al fucsia, este color pisará con fuerza esta temporada y te hará el centro de atención vayas a donde vayas.

Café: Este año los tonos tierra cobran protagonismo en la moda, desde el color toffee hasta el café más oscuro. Estas tonalidades se adueñarán de sacos, enterizos y conjuntos.

Naranja: Los tonos encendidos no dejan de sorprendernos esta temporada. El naranja será un básico que te permitirá agregarle luz y vida a cualquier outfit.

Total white: Los total looks se mantienen en este otoño, siendo el blanco el protagonista de esta tendencia. Sin embargo, el blanco no solo tomará por asalto las prendas, también el calzado, demostrando así que no es exclusivo de la temporada de verano.

Verde: El verde es otro color potente que llega con fuerza este otoño. En este caso, la mejor opción para combinarlo, y también la más arriesgada, será con prendas de este mismo color. ¿Te animas?

Amarillo: Se dice que esta es una variación mucho más 'trendy' del ya popular color mostaza. Lo cierto es que será la mejor alternativa para lucir moderna y cálida a la vez.