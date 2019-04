Estos son los vestidos de invitada que no debes llevar (jamás) a una boda 

Asistir a una boda requiere una preparación previa. ¿Qué vestido vas a usar? ¿de qué color va a ser? ¿cómo será tu maquillaje? ¿y tú peinado? Varias interrogantes a resolver. Por eso, elegir el atuendo perfecto es todo un reto. Y, a veces, podemos fallar en el intento.

Para que eso no suceda- aunque todo se trata de sentido común- no está de más darle una chequeada a un manual de invitada. ¿Cuáles son las piezas que mejor van para una invitada de boda? ¿existen algunas que no deberíamos usar? ¿cuáles son? Aquí resolvemos todas tus dudas.

En esta nota compartimos contigo tres tipos de vestidos que no deberías usar para una boda. Por ejemplo, uno de ellos es el vestido blanco, un tono que no debería prevalecer en tu look con el fin de no opacar a la novia. Hay que recordar que ella es la estrella de la fiesta.

Recorre la galería que acompaña esta nota y descubre tres tipos de vestidos que no deberías usar para una boda.

