La actriz Daisy Ridley se ha encargado de dar vida a la intrépida ‘Rey’ de la tercera trilogía de Star Wars desde el año 2015, cuando solo tenía 23 años. Gracias a este papel, la intérprete británica saltó al spotlight de las alfombras rojas, con vestidos dignos de película firmados por populares casas de moda como Oscar de la Renta y Chloé.

Este mes, durante la gira promocional de la última entrega de la saga (Star Wars: The Rise of Skywalker), Ridley parece haberse consagrado como toda una fashionista, pues a comparación de otras ocasiones ha apostado por lucir trajes más elegantes y vanguardistas. De hecho, el último de ellos ha sido un increíble atuendo de terciopelo azul configurado por Vivienne Westwood, para la premiere del esperado Capítulo IX en Londres.

Como ese, también sorprendió el look que llevó para el estreno de la película en China, un elegante vestido con cola larga de Oscar de la Renta, en tono burgundy con escote de un solo hombro. Asimismo, la actriz ha decidido generar cierto contraste durante las conferencias de prensa de la cinta, con looks más sobrios como el dos piezas estilo New Look que llevó para la cita en Tokio.

En la galería que se encuentra al inicio de esta nota descubre más detalles de los looks con que Daisy Ridley ha conquistado las alfombras rojas de la última trilogía de Star Wars.