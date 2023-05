¿Nueva tendencia a la vista? Sydney Sweeney, reconocida por su papel como Cassie en la exitosa serie de HBO Max “Euphoria”, causó sensación en el 76º Festival de Cine de Cannes de este año. La talentosa actriz acaparó la atención de todos el domingo, cuando se le fotografió en camino al festival luciendo un deslumbrante vestido blanco sedoso que dejó a todos boquiabiertos . Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue la elección de no ocultar su notable brasier de la marca Miu Miu, valorizado en 775 dólares.

El estilo arriesgado de Sweeney hizo que los flashes se dirigieran y solo la actriz supo lucir a la perfección su atrevido look . Un vestido blanco sedoso, de líneas elegantes y cortes precisos, realzaba su figura. Pero lo que destacaba del conjunto era el notorio brasier de Miu Miu, que contrastaba en color con el vestido. La actriz demostró su confianza al no ocultar la prenda y convirtió la elección en una declaración de moda que posiblemente veamos más seguido

Sydney llevó un brasier de la marca Miu Miu, valorizado en 775 dólares. (Foto: InStyle)

Para complementar el look, Sydney optó por unos tacones blancos que agregan sofisticación al conjunto. Sus joyas minimalistas añadieron un toque de elegancia, permitiendo que el vestido y el brasier fueran los verdaderos protagonistas. Su cabello, como es habitual en ella, lucía suelto y natural, aportando un aire más casual al look que ha generado gran controversia en las redes sociales.

La actriz fue captada por los fotógrafos saliendo del hotel Martínez en compañía de su prometido, Jonathan Davino, quien optó por un outfit más serio y casual de color beige. Sydney y Jonathan han sido una pareja estable durante varios años; sin embargo, no suelen salir muy a menudo en los medios porque mantienen una relación muy privada.

La aparición de Sydney Sweeney en el Festival de Cannes 2023 ha sido una bomba para los medios y paparazzis. Su elección de atuendo combinado con un brasier llamativo de Miu Miu demostró su valentía y confianza en sí misma como ícono de estilo. Sin duda, la actriz dejó una impresión duradera en el festival y se aseguró de que todos los ojos estuvieran puestos en ella durante su paso por Cannes.

Pero no es la primera vez que Sydney apuesta por un look atrevido y sexy, ya que para la premiere de la película Reality de HBO Max en la que es protagonista, la artista lució un vestido negro con bobos con un sinfin de transparencias que dejaban a la vista varias partes de su cuerpo. El look lo llevó con su clásico cabello suelto y un maquillaje muy natural que relucía por completo el atuendo.

Además, la actriz generó gran sensación en el evento más importante del mundo de la moda: la Met Gala 2023. Al parecer Sydney es fanática de la marca Miu Miu, ya que el vestido que llevó esa noche fue de la marca de Miuccia Prada. Un elegante vestido de color rosado con una gran cantidad de apliques de piedras, fue el escogido para esa noche. Además, el look, que era ceñido en corte sirena, tenía un gran lazo negro a la altura de las rodillas, el cual combinó con el lazo que llevó en su cabello. Aquel día la actriz se robó varias miradas y parece que se convertirá en un gran ícono de la moda.