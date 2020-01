“Ser femenina no es ser menos poderosa” Esas han sido las palabras de la editora de moda de Vogue España -María José Pérez- luego de apreciar la dualidad del último desfile de Dior en París. Para su propuesta 2020 de Alta Costura, la diseñadora Maria Grazia Chiuri ha confesado haberse inspirado en la evolución del papel de la mujer a través de los años, navegando desde estructuras como el clásico New Look de Dior hasta llegar a poderosos trajes pantalón en tonos metálicos.

En este marco, el radar fashion ha detectado las tendencias a las cuales sucumbirán los vestidos de noche, como por ejemplo la paleta de color en tonos pasteles como el rosa y violeta, y colores más potentes como el dorado o plata metálico. En cuanto a detalles, Chiuri augura que los vestidos más sofisticados llevaran fruncidos estratégicos, detalles trenzados y escotes one shoulder inspirados en las diosas griegas.

Para Dior -y para el rubro en su totalidad- la moda es un potente canal para transmitir historias, premisa a la cual no están exentas las piezas y vestidos de noche. En la galería que acompaña el inicio de esta nota, descubre más detalles de la última colección de Maria Grazia Chiuri.