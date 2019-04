"The Models": la docuserie que revela los secretos de la industria del modelaje

La industria del modelaje despierta la curiosidad de muchos interesados en la moda y la belleza. Los requisitos de la carrera, el estudio, los pagos y los patrones de comportamiento dentro del sector resultan un misterio interesante de resolver. Más aún, si esta investigación conlleva a denuncias de discriminación o abuso.

La docuseri "The Models", iniciativa de la edición estadounidense de la revista Vogue, pretende resolver todas esas interrogantes. A través de su plataforma en YouTube, publican periódicamente un video de máximo 15 minutos sobre algún tema en específico. Hasta el momento han lanzado cuatro episodios:

- 16 modelos explican cómo comenzaron en la industria

- 10 modelos explican las poderosas y peligrosas dinámicas en la industria del modelaje.

- 9 modelos sobre la presión de bajar de peso y la imagen del cuerpo

- 7 modelos hablan sobre la discriminación y Tokenismo.

Una serie de capítulos que busca reconstruir la vida de una modelo y los retos, desigualdades y peligros a los que tiene que enfrentarse para ser exitosa. Siendo una de ellas, la discriminación. Chanel Iman, modelo estadounidense, cuenta cómo su color de piel es un impedimento para conseguir trabajo durante mucho tiempo. "Me dijeron que ya no podían elegirme porque ya habían encontrado una modelo de mi tipo. Lloré toda la noche preguntándome por qué alguien ni siquiera miraría mi portafolio de trabajo solo por mi color de piel", recuerda sobre una casting que tuvo a los 16 años.

El peso y la imagen corporal es otro de los grandes factores que se tocan en la docuserie. Candice Huffine, una de las modelos 'plus size' más conocidas del plano internacional, revela que ninguna agencia quiso trabajar con ella por su peso durante mucho tiempo. "Fui rechazada por todas las agencias a las que acudí, excepto por una", recuerda. "Creo que la industria está cambiando, pero aún le falta mucho", agrega Paloma Elsesser desde su experiencia como modelo 'plus size'.

En el segundo capítulo, '10 modelos explican las poderosas y peligrosas dinámicas en la industria del modelaje', revelan los acosos que muchas modelos sufren por parte de fotógrafos. Patricia Van Der Vliet, modelo europea, cuenta un episodio de acoso sexual que pudo terminar en una violación, si no hubiera logrado escapar pronto.

"Fue al inicio de mi carrera. Un fotógrafo muy famoso estaba tomando una serie de fotografías para una exhibición que iba a realizar. Fui a su departamento y al inicio todo estuvo bien. Las imágenes lucían espectaculares. Pero, en un momento, me preguntó si estaba bien movernos al dormitorio. No pensé nada raro hasta que estaba encima mío con la cámara en una mano y la otra en mi busto. Ahí me di cuenta que tenía que irme", relata.