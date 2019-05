Trend alert: los ganchos de cabello que dan la hora esta temporada | FOTO

Los accesorios más 'in' de la temporada nos llevan en un viaje a nuestra infancia. Se trata de ganchos para el cabello. Sí: uno de los accesorios que no podían faltar en nuestros looks de cuando teníamos menos de 10 años.

Pues bien, esta temporada los ganchos se apoderan del street style para sacar la niña que todas llevamos dentro. Aunque se pusieron de moda desde el 2018, esta temporada continúan con fuerza y llegan en todos los modelos.

Eso sí: los preferidos son los que llevan perlas. Una de las piedras más 'in' de la temporada. A su vez, la acompañan los ganchos de colores, los simples, los que tiene brillos, entre otros. Acá te dejamos algunos modelos para que te inspires.

Y tú, ¿ya tienes los tuyos?