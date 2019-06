Los últimos y más 'fashionistas' looks de Zendaya | FOTOS

Zendaya acaparó las miradas del mundo cuando este lunes cambió de manera radical su 'beauty look'. La joven actriz, decidió teñir por completo su melena ondulada, optando por un tono rojo cobrizo que cautivó a más de uno.

Aunque aún no se han dado detalles que sustenten el por qué de este cambio, no cabe duda que le va más que bien a una de las 'it girls' más seguidas en redes sociales, además de caer a la perfección con los sofisticados looks que está llevando en sus distintas presentaciones durante la promoción del film 'Spider-Man: Far From Home'.

Solo en la última semana, Zendaya ha configurado looks inolvidables junto a su stylist personal Law Roach, luciendo firmas como Alexandre Vaulthier, Emporio Armani y Emilio Pucci. Para conocer más detalles, recorre la galería que se encuentra al inicio de esta nota.