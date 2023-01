Desafortunadamente, una vez más se vuelven virales las caídas de modelos en medio de los desfiles de la lujosa firma, Valentino. Ayer por la noche, en el corazón de la ciudad luz se llevaba a cabo el show de la casa de moda italiana para la semana de alta costura de París. Si bien los trajes deslumbraron, las piezas de diseño fueron opacadas por un momento incómodo. La caída de la reconocida modelo de 58 años, Kristen McMenamy, paralizó el Puente Alejandro III.

Foto: Capturas Twitter @PRADAXBBY

Modelo Kristen McMenamy cae en pasarela de Valentino y desfila descalza

El video de la supermodelo estadounidense de los 90 cayéndose tras esforzarse por caminar con stilettos en el desfile de alta costura primavera 2023 de Valentino se ha hecho viral.

Foto: Vogue Runway

El video ha recibido casi 6 millones de vistas en Twitter y los comentarios no se hicieron esperar. Un usuario comentó: “por la expresión de su cara me doy cuenta de que probablemente ya les dijo que los zapatos no le quedaban bien y le hicieron ponérselos de todos modos para que este fuera el momento. no tenéis ni idea de cómo los desfiles de moda pueden ser un infierno entre bastidores”.

Foto: Captura de Youtube

Otro usuario escribió: “No entiendo cómo literalmente VALENTINO todavía hace que las modelos caminen con zapatos que son demasiado pequeños???”. A lo que otra persona comentó: “Me temo que simplemente no están dando las tallas correctas o sus zapatos son así de malos para caminar porque si tienes una leyenda de los noventa tropezando así...”. Hmm”.

Foto: Vogue Runway

Los fans criticaron a la casa italiana de moda de lujo por brindar a las modelos zapatos en los que parecía demasiado difícil caminar. Incluso algunos afirmaron que a las modelos se les había dado el número de calzado equivocado y, por lo tanto, no podían caminar correctamente.

A pesar del complicado momento, McMenamy publicó una foto de su look de pasarela en Instagram y pareció burlarse del incidente.

La alta costura y las repetidas caídas de modelos en sus desfiles

Los zapatos de Valetino, en los que es aparentemente imposible de caminar, también fueron noticia el año pasado después de que varias modelos tropezaran o se cayeran mientras caminaban por su pasarela Primavera/Verano 2023.

Foto: Captura de Youtube

El sello Jean Paul Gaultier también atravesó por uno de estos preocupantes momentos. En su desfile de la Semana de la Moda de Alta Costura Otoño 2022 en París fue la misma Kristen McMenamy una de las modelos que cayó al suelo mientras desfilaba. Varios miembros del público se apresuraron a socorrerla y la ayudaron a levantarse mientras la gente la vitoreaba de fondo antes de que siguiera con su caminata.

Foto: Getty Images

Valentino Le Club Couture, la nueva colección creada por Pierpaolo Piccoli

Esta temporada, la alta costura llegó literalmente al club. Según el director creativo italiano, Pierpaolo Piccioli, la colección se inspiraba en la cultura ‘clubbing’. La presencia de prendas como hotpants de neón, minivestidos, lunares al estilo de los ochenta, volantes y rayas gráficas, y trajes de lentejuelas, trasladaron el espíritu de fiesta a la capital de la moda.

Foto: Vogue Runway

A este esperado desfile de Valentino asistieron numerosas estrellas como Anne Hathaway, Kylie Minogue, Doja Cat, Sam Smith, Charli XCX, Suga de BTS, Dove Cameron y Anna Wintour.

Foto: Getty Images

Antes de la transmisión en vivo realizada a través de YouTube, el creativo de 55 años declaró a British Vogue: “Esta es la idea del club como un lugar donde las fantasías pueden hacerse realidad; donde a la gente no sólo se le permite ser quien quiere ser, sino que sus fantasías pueden transformarla en quien quiera ser. Creo que esto es bastante contemporáneo”.