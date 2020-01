Vanessa Hudgens acudió a la alfombra roja de la película ‘Bad boys for life’ con un look de infarto. Es la primera aparición de la actriz tras los rumores de ruptura con Austin Butler. Si bien es cierto, una relación de más de ocho años no se olvida rápidamente y suele ser difícil. Sin embargo, a ella le ha caído de maravilla, pues a su paso por la 'red carpet’ estuvo radiante y siempre sonriente.

Vanessa llevó un diseño de Georges Hobeika para asistir a la ‘premiere’ de la película Bad boys, la cual se estrena el 30 de enero en el país. Asimismo, ella lució un vestido blanco de escote asimétrico, una sola manga larga llena de plumas marabú, la cintura completamente llena de pedrerías en tonos plateados y una falda larga de seda con una abertura muy sexy a un lado. Para complementar su look uso unas sandalias abiertas de plataforma satén en color negro.

