Las camisetas blancas son piezas sencillas, practicas y te pueden salvar de cualquier apuro este verano. Si bien es cierto, no es una prenda tan espectacular, pero si se llega a combinar con trajes sofisticados o coloridos se puede convertir en más que una simple prenda. En esta nota, te diremos por qué es un esencial en el armario de toda mujer.

Hay mil maneras de combinar esta sencilla prenda, por ejemplo con trajes de sastre, faldas coloridas, overoles o debajo de conjuntos ‘mono’. No solo ello, sino que también los colores aportan mucho en un look, por lo que no deben faltar los tonos blancos, negros, pasteles o tierra. Asimismo, si se quiere añadir un toque diferente se puede optar por estampados vistosos.

