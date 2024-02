La creativa peruana, hija del reconocido diseñador de moda Carlos Vigil, vivió entre telas y maquinas de coser desde muy chica. Estudió la carrera de diseño de moda en el CEAM y luego formó parte del atelier de su padre, a quien considera su mentor. No fue hasta el 2019, que Vigil decidió abrir su propia empresa homónima en la que diseña vestidos de noche, aunque su pasión es lo nupcial. Su última colección es NINFA, un popurrí de vestidos en todos los cortes y diseños que busca representar la versatilidad de la mujer. “Todas las mujeres somos distintas, nos gustan cosas diferentes y ahí encontramos la belleza”, señala. Además, revela que lanzará una nueva línea en el mes de abril. Por el momento, no da muchos detalles.

Cinthia diseñó los vestidos de novia de Cassandra Sanchez de La Madrid, y vistió a Luciana Fuster para el certamen de belleza Miss Grand. (Fotos: Cinthia Vigil / Redes sociales).

VESTIDOS CON TEXTURAS

Una de las tendencias que cobra cada vez más fuerza en la estética nupcial es la de c ombinar distintas telas o tejidos —a veces opuestos entre sí—, para crear piezas auténticas y con personalidad. La organza, el encaje, la seda, el crepé, el tul, la gasa y muchas otras, son telas que son una constante en la moda nupcial. Llevar un vestido que incluya muchas de ellas —y sepa llevarlas con elegancia y contraste— crea una pieza texturizada ideal para las novias más románticas y sobre todo, aquellas amantes del detalle.

“Son vestidos que mezclan distintas telas. Organzas, sedas, diferentes encajes...todo eso se plasma en un vestido y terminamos con una creación única. Es un trabajo totalmente artesanal”, comenta la creativa peruana.

“Este vestido tiene tules, tres tipos de encaje, diferentes técnicas de bordado", describe la diseñadora sobre la pieza en imágenes. (Fotos: Cinthia Vigil / Redes sociales).

ONDA MEDIEVAL

La moda es nostálgica. Es cíclica, lo que nos invita siempre a mirar al pasado. La tendencia medieval encuentra su inspiración en la moda del ayer: aquella de los años veinte, cincuenta o incluso; los ochenta, y busca reinterpretar su visión, sus detalles.

“Estos vestidos incluyen mangas abullonadas, siluetas sueltas, faldas más fluidas, detalles en pretinas y puños. Suelen ser diseños más ligeros pero a la vez románticos”, comenta Vigil.

En el vestido en imágenes, resaltan los puños con encaje y las mangas ligeramente abullonadas. (Fotos: Cinthia Vigil / Redes sociales).

FLORES Y MÁS FLORES

La jardinería, las flores- sobre todo las rosas- siempre serán parte del universo romántico. Sobre todo, si hablamos de vestidos de novia. Esta tendencia recurrente año tras año, se reinventa esta temporada y presenta un elemento no visto anteriormente: el color. Flores a color. Para esta temporada, los vestidos más románicos llevarán estampados florales o aplicaciones en forma de flores, todo a color.

La diseñadora peruana comenta que esta tendencia es ideal para las novias más arriesgadas y románticas. Para quienes buscan romper esquemas se usan colores fuertes. Por otro lado, los colores pasteles serán los ideales para aquellas que busquen una pieza más sutil.

“Es una tendencia más europea, pero también lo veo en Perú. Sobre todo en las bodas de destino. He tenido novias que se casan en Cusco o Arequipa y buscan piezas con flores en tonos andinos”, revela.

En imágenes, una pieza de la colección FLORA de Cinthia Vigil. (Fotos: Cinthia Vigil / Redes sociales).

VESTIDOS CONVERTIBLES

“Si no es convertible, no lo quiero”, es lo que debería decir en la fachada de los atelieres de novia. Nunca antes los vestidos funcionales fueron tan pedidos como hoy. Se trata de aquellas piezas que puedes complementar (o desarmar) a lo largo de la noche, para terminar con un vestido completamente diferente al primero. Dos en uno. O, a veces, tres en uno. Una opción recomendada para las novias que buscan lucir distintas piezas a lo largo de la boda- en la ceremonia, la recepción y la fiesta- pero no quieren comprar varios vestidos. Incluso, es una opción más accesible que aquello último.

“Vestidos con guantes, sobrecola, capas encima o mangas desmontables. En un principo ves a la novia con un estilo pero a lo largo de la boda va retirándose la capa, las mangas, los lazos...y queda con un vestido completamente diferente”, explica la diseñadora.

“Esta tendencia es súper creativa, nos permite a los diseñadores crear desde cero una propuesta que sea funcional para distintos momentos”, explica Cinthia Vigil. (Fotos: Cinthia Vigil / Redes sociales).

SÍ AL MINIMALISMO

La década de los noventa sigue en auge. Las líneas simples, la elegancia y el buen gusto de aquellos años nos hace recordar que a veces, “menos es más”. El minimalismo es una corriente estética que prioriza la simplicidad, los colores neutros, la funcionalidad. Los vestidos de novia bajo esta tendencia resaltan por ser elegantes, de cortes simples y sin muchos detalles. Su belleza recae en la pureza de la pieza, con la que no hay pierde.

"Suelen ser atemporales pues nunca se verán fuera de moda aunque pasen los años", comenta la diseñadora. (Fotos: Cinthia Vigil / Redes sociales).

¿VESTIDOS CORTOS?

“Aunque me los piden más para matrimonios civiles, también he diseñado algunos para matrimonios religiosos. Los piden para el momento de la fiesta, que buscan lucir algo más cómodo y sensual”, explica la diseñadora. Nunca antes los vestidos cortos se consideraron en el universo nupcial. Hoy se posicionan como uno de los favoritos sobre todo para matrimonios civiles, en los que la mayoría de novias busca llevar la esencial nupcial sin lucir recargada. Sin embargo, estas piezas que se caracterizan por llevar la falda por encima de la rodilla, también son muy buscadas para el momento de la celebración.

Los vestidos cortos pueden ser de estilo minimalista o llevar accesorios para resaltar como los maxi lazos que están en tendencia.(Fotos: Cinthia Vigil / Redes sociales).