El desfile Savage x Fenty de Rihanna ha supuesto uno de los eventos de moda más importantes en lo que va del año, desplazando, incluso, al Victoria’s Secret Fashion Show, que tomaba el mando durante la temporada de fin de año y que en esta oportunidad se ha declarado en ‘stand by’.

No solo los medios y distintas figuras de la industria han coincidido en el éxito de este desfile, sino que ha ellos se han unido las fuertes declaraciones de la modelo Bella Hadid, en las que confiesa que el Savage x Fenty Show fue el primer desfile en el que se sintió “realmente sexy sobre una pasarela”, aún cuando había caminado por tres años seguidos con la firma Victoria’s Secret.

Aunque no los nombra directamente (a VS), Hadid afirmó al portal especializado en moda WWD que Rihanna era increíble, y que gracias a su firma de lencería se había sentido empoderada sobre una pasarela por primera vez: "Cuando desfilé por primera vez para Fenty, también estaba haciendo otros shows de lencería y nunca me había sentido poderosa en ropa interior sobre la pasarela”, dijo.

Aquella vez, Bella compartió el desfile con modelos de diferentes tallas, etnias y edades; componiendo uno de los eventos más comentados y ovacionados de la Semana de la Moda de Nueva York en setiembre de este año. Además, se trató del primer evento televisado en exclusiva para Amazon Prime. Todo un hit.

En la galería que se encuentra al inicio de esta nota, repasamos los momentos de Bella Hadid en el VS Fashion Show desde su debut en el año 2016, así como también su imponente puesta en escena en el reciente show Savage x Fenty.