VS Fashion Show: el look de los ángeles en la 'pink carpet' | FOTOS El glamour del Victoria's Secret Fashion Show se trasladó a la icónica alfombra rosa después del evento. Descubre las tenidas de los ángeles para el 'after party' en esta nota.

- / - Las estrellas de la velada lucieron diseños con pedrería, transparencias y colores metalizados. (Foto: AFP) - / - Gigi Hadid sabe que su silueta puede con cualquier tipo de prenda. Por ello, en la alfombra rosa se atrevió a llevar un 'cat suit' de color blanco perlado. (Foto: AFP) - / - Josephine Skriver eligió un look más elegante, con un vestido lila con encaje y transparencias de Zuhair Murad. (Foto: AFP) - / - Candice Swanepoel demostró que está mejor que nunca luego de dar a luz a su segundo hijo. La modelo apostó por un vestido strapless con transparencias en la falda. (Foto: AFP) - / - Jasmine Tookes eligió un camino más 'chic' con un mini vestido plisado de color rosa metálico. (Foto: AFP) - / - Bella Hadid protagonizó una de las tenidas más alabadas de la noche. Un 'naked dress'de Julien Macdonald que no dejaba nada a la imaginación y resaltaba su esbelta figura. (Foto: AFP) - / - Lais Ribeiro demostró que un buen LBD es infalible para cualquier alfombra. El suyo se caracterizó por llevar transparencias y apliques de flecos. (Foto: AFP) - / - La modelo húngara Barbara Palvin optó por un vestido negro más recatado, de cuero y terciopelo con tirantes asimétricos. (Foto: AFP) - / - Para su debut en el Victoria's Secret Fashion Show, Winnie Harlow también eligió un vestido con flecos, en tonalidades rosa. (Foto: AFP) - / - Para su gran regreso a las pasarelas, Behati Prinsloo no dejó de lado su espíritu 'rocker'. Ella combinó una falda de cuero con un osado top de cristales. (Foto: AFP) - / - Elsa Hosk fue una de las protagonistas de la noche al lucir el Fantasy Bra. Para la 'pink carpet' se decantó en un mini vestido de pedrería color negro y un par de botines de satén. (Foto: AFP) - / - Taylor Hill sabe que no hay nada más sexy que un total look rojo. El diseño que lució tenía acabado satinado. (Foto: AFP) - / - La bella modelo sueca Romee Strijd también se sumó a la tendencia de la noche, el combo flecos + transparencias. (Foto: AFP) - / - La top model asiática Liu Wen dejó de lado los vestidos y prefirió un conjunto dos piezas con top protagonista. (Foto: AFP) - / - Para Sara Sampaio menos es más. Es así que ella optó por un mini vestido de corte strapless con brillos color plateado. (Foto: AFP) - / - Cyndi Bruna llevó al máximo las transparencias incluyendo la tendencia en el par de botas stiletto que completaron su look. (Foto: AFP) - / -