Yahaira Plasencia: un repaso por los despampanantes looks de la cantante peruana | FOTOS

La salsera Yahaira Plasencia se presentó en la alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro 2020. A su paso, tuvo buenas criticas respecto a su look, ya que fue una de las once mejores vestidas de la gala, según la revista People en Español. Entre las nominadas estuvieron Greeicy, Thalía, Sandra Echevarria, Gloria Trevi, entre otras destacadas latinas. En esta nota, hacemos un repaso de sus looks más destacados.

La cantante de 25 años suele apostar por siluetas ceñidas al cuerpo, piezas con mucho ‘glitter’ y colores encendidos. En su ultimo look fue asesorada por Carlos Mejía, fashionista y conductor de moda. Él fue quien se encargó de vestirla. Yahaira lució un vestido ceñido en color negro, caracterizado por tener varias lentejuelas. El diseño fue de escote redondo, mangas largas y ligeras aberturas con transparencias en los laterales.

La “patrona”, como se hace llamar, ha tenido un gran crecimiento en su carrera profesional, pues su ultimó vídeo “Cobarde” ya suma más de 3 millones de reproducciones. Pero no solo ha tenido éxito en lo musical, sino también ha tenido una fuerte presencia en el mundo de la moda. Para recordar sus looks más destacados, visita la galería que se encuentra al inicio de la nota.