Yalitza Aparicio protagoniza la portada de Vogue más viral de la historia

Yalitza Aparicio está en todas partes. Literalmente. Desde que la actriz mexicana debutó en el film 'Roma', del famoso cineasta Alfonso Cuarón, su popularidad no ha dejado de aumentar a pasos agigantados. Hasta el momento, ha protagonizado la portada de Vogue México y Vanity Fair, ha sido nombrada por el periódico The New York Times como la mejor actriz del 2018, ganadora a la categoría de 'Nueva Actriz' en los Hollywood Film Awards y nominada al galardón de 'Mejor Actriz' en los Premios Óscar, que se llevarán a cabo a fines del próximo mes. Entre sus últimos logros se encuentra una hazaña viral: su portada en Vogue México se ha convertido en la más popular de la historia de la revista.

Así lo anunció Karla Martínez de Salas, editora de la Vogue México, durante una fiesta organizada para Aparicio que se tuvo lugar anoche en Oaxaca, Mexico. La periodista reveló que la portada alcanzó las 310 millones de impresiones en redes sociales, el número más alto para la publicación en sus últimos 20 años de existencia.

► Yalitza Aparicio rompe los estereotipos de belleza en la portada de Vogue

Me emociona mucho compartirles que esta ha sido la portada más difundida en la historia de Vogue. Medios internacionales, actores, personalidades del mundo la han compartido enormemente promoviendo un movimiento cultural que ha impactado amillones de personas”, señaló Martínez.

“Yalitza, gracias por haber formado parte de nuestra edición y haber marcado un hito en la historia de Vogue. Te admiramos mucho y estamos seguros que tu voz se escuchará cada vez más alto. Eres un orgullo para México y te deseamos mucho éxito en tu nominación al Oscar", agregó.

Por su parte, Yalitza se mostró sumamente emocionada por el momento y agradecida con la publicación mexicana. “Muy agradecida con Vogue por la oportunidad del medio de formar parte de su portada y muchas gracias por entusiasmar a más personas como yo de que pueden alcanzar algún lugar como este o en el que ellos quieran, sin importar los estereotipos que nos hemos formado” dijo la actriz.

La entrevista con Yalitza explora su historia personal, su participación en 'Roma' bajo el personaje de 'Cleo' y la importancia de mostrar al mundo 'nueva caras de México' como la suya.