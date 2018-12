Yirko Sivirich: "El 2019 quiero hacer un desfile en Europa"

En el 2018 el diseñador iqueño Yirko Sivirich, continuó con su camino llevando al mundo, un poco de nuestro país. Este año, la selva peruana fue la fuente de sus inspiraciones. A continuación, el modista hace un repaso de su carrera y de lo que espera el próximo año.

¿Qué te ha dejado este año?

Ha sido un año de muchos eventos y reconocimientos. Yo mismo me analizo y pienso que ahora estoy más cuajado. Es parte de la vida, seguir aprendiendo y mejorando, siento que estoy avanzando.



¿En líneas generales podría decirse que fue bueno?

Viajé a Argentina al 'Córdoba Corazón de Moda’, ahí recibí el trofeo a la excelencia que otorga el evento , estuve también en el ‘Nicaragua Diseña’ en Nicaragua y en Tailandia en el ‘Celebration Of Silk’, a donde fue invitado por el Ministerio de Cultura de Tailandia y en el LIF Week presenté mi colección inspirada en la naturaleza de la selva y sus animales.



Este año estuvo en el ‘Celebration Of Silk’, en Tailandia a donde fue invitado por el Ministerio de Cultura de Tailandia y representando a nuestro país. (Foto: Difusión) Este año estuvo en el ‘Celebration Of Silk’, en Tailandia a donde fue invitado por el Ministerio de Cultura de Tailandia y representando a nuestro país. (Foto: Difusión)

¿Cómo tomas los premios?

Me emocionan y me dan ganas de seguir adelante. En mi casa tienen un lugar especial, pero por recibirlos no me creo el mejor. Yo no creo que haya un diseñador mejor que otro, cado uno tiene su estilo y le gusta a diferentes personas.



¿Cuál es el próximo reto?

Espero en el 2019 o en un par de años hacer un desfile en Europa, ese es mi sueño.



¿Cuánto ha cambiado Yirko el vendedor de una tienda de ropa al diseñador exitoso que eres ahora?

Sigo siendo tal cual, el mismo chico que vino de Ica cuando tenía 17 años, pero en mi trabajo si soy más exigente y perfeccionista. Pienso que si no lo fuera, no hubiera avanzando.



Soy muy autocritico y quiero que todo salga perfecto, siempre busco que me guste primero a mí. Soy detallista con los acabados y chequeo hasta los forros, compito conmigo mismo, no me comparo con los demás.

Eres considerado uno de los mejores diseñadores del país, sin embargo, es interesante saber que descubriste tu pasión por la moda cuando tenías más de treinta años…

Pasaba los treinta y no sabía lo que quería, pero me fui dando cuenta que me gustaba la moda, cuando llegué a trabajar a una tienda de ropa y a los clientes los asesoraba con lo que debían llevar y cómo debían usarlo.



Nunca se me pasó por la cabeza que iba a terminar siendo diseñador, aunque mi familia dice que a las muñecas de mis sobrinas les hacía sus vestidos con retazos.

¿Tenías temores?

Miedo sí, pero porque pensaba que la moda era frívola, pero la ropa, que es moda, es algo que usamos todos los días. Al final uno tiene que ponerse lo que le queda, cada quien crea su propia moda.



¿En qué momento despegas?

Empecé a comprar ropa, decidí poner una tienda pequeña en el 2009, tres años después diseñaba cosas puntuales, como el polo del escudo y estudié un curso de diseño.



Por el primer premio que gané me dieron 10,000 dólares y así, es que empecé a hacer una carrera en la que hasta ahora sigo trabajando como peón.

¿Qué tanto cuenta la personalidad en tu éxito?

El 50% es la forma de ser de uno. Yo no vengo de una familia rica, muchas puertas se me cerraron al comienzo, pero mis ganas de salir adelante pudieron más, hay gente que se les cierra una puerta y nunca hacen nada.



Cada uno es arquitecto de su propio destino. Hace un tiempo estuve con Antonio Banderas, pero aun así no me deslumbro, yo no nunca me he sentido más ni menos que nadie. Así como puedo comer una carretilla en gamarra, lo hago en smoking, en un restaurante con todos los tenedores.

¿De las prendas que vendes cuál es el principal generador de tus ingresos?

En general todo, pero mi principal ingreso son los ternos de novios. Ellos me escogen porque confían en mí. ¿Sabes? La mayoría se quiere casar de negro, pero yo los ánimo por otros colores, me fijo el tono de su piel, si es flaco o gordito.