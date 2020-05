La cuarentena por el COVID-19 está haciendo que muchas personas se reinventen para que su negocio no se detenga, y el mundo de la moda no es la excepción. El reconocido diseñador Yirko Sivirich, quien tenía programado para estos meses al menos cuatro desfiles pero fueron cancelados, ha encontrado la manera perfecta de que su nueva colección 'Kuyayki’ pueda ver la luz.

Para conseguirlo, Sivirich ha armado, dirigido y grabado un desfile desde su propia casa y sus modelos han sido su madre y su esposo el veterinario Rafael Villarán, a quien, además, dedica la colección.

Sivirich es una persona que siempre está con una sonrisa en el rostro, gastando bromas, y también es un apasionado de su trabajo. Va de aquí para allá. La cuarentena lo ha sorprendido, pero no lo ha puesto en pausa. Es por ello que luego de dar muchas vueltas se le ocurrió que ‘Kuyayki’ —su nueva colección de ropa inspirada en Ayacucho— sea presentada online. La fecha elegida ha sido este martes 5 de mayo a las 6 de la tarde por sus redes de Facebook e Instagram.

- ‘Kuyayki’ era una de las colecciones que íbamos a ver hace algunas semanas en el Lif Week

Claro, pero se canceló, junto con otros desfiles que tenía pendiente. La pandemia ha cambiado todo. En febrero se pudo ver parte de la colección en el Fashion Week de Nueva York. En plena cuarentena quería hacer algo para que la colección pueda ser conocida, pero no sabía cómo, hasta que hace algunas semanas se me ocurrió hacer el desfile en mi propia casa.

Yirko Sivirich junto a su mamá y su esposo. (Foto: Facebook)

- Cambiaste las pasarelas del mundo por la sala de tu casa…

Sí (risas). El desfile lo hicimos el sábado pasado, pero yo estuve armando los outfits un día antes. Mi mamá y mi esposo modelaron la ropa en la sala de mi casa. Era la primera vez que lo hacían y pienso que estuvieron muy bien. Por mi parte les enseñé a modelar, los dirigí y hasta lo grabé solo con dos cámaras profesionales que me prestaron. Todo nos tomó algo de ocho horas. No fue una súper producción con maquilladores y mucha gente que siempre está detrás de algo tan grande como puede ser un desfile, pero intenté trabajarlo con mucha exigencia a mí mismo.

- En este desfile no solo has diseñado, entre otras cosas has tenido que planchar tú mismo la ropa

Cuando hago un desfile generalmente los organizadores son los que se encargan de todo, yo solo llevo mi ropa. Ahora he tenido que planchar las prendas con planchas caseras y no con un vaporizador especial como se acostumbra, pero como soy perfeccionista he tratado de que no se me haya pasado ninguna arruga.

Su esposo el veterinario Rafael Villarán modeló las prendas. (Foto: Captura de Yirko Sivirich)

- La colección está dedicada a tu esposo, pero inspirada en Ayacucho. ¿Qué encontraremos en ‘Kuyayki’?

Fue muy curioso porque ‘Kuyayki’ es ‘Te amo’ en quechua y es una colección que yo se la dediqué a Rafael (su esposo)- en febrero se casaron- y sin imaginarlo él terminó modelándola. ‘Kuyayki’ está inspirada en Ayacucho, una ciudad que me gusta bastante y que yo la relaciono mucho con el invierno, así como las iglesias y retablos vamos a ver prendas como: chompas clásicas, pantalones, abrigos, sacos y casacas con print de retablos, bordados a mano con colores andinos, tejidos incaicos ayacuchanos que he redibujado y modernizado.

- Llama la atención los ‘tapabocas’ que están incluidos en esta colección…

Incluirlos a última hora es parte de adaptarnos a lo que estamos viviendo, por eso no quise dejarlos fuera.

- ¿Cómo viene siendo tu trabajo ahora? ¿Qué les espera a los diseñadores peruanos?

La pandemia ha afectado a todos los ámbitos de la industria, y claro la moda no ha sido ajena a esto. En mi caso, yo estoy haciendo preventas de mi ropa y cuando acabe la cuarentena haré la entrega. Los desfiles de ahora en adelante serán online. Esa es la manera en la que trabajaremos.

- La cuarentena está demostrando también el lado más sensible de algunas personas. Hace poco en tus redes vimos que habías llevado almuerzos a asentamientos humanos.

Gracias al apoyo de mis seguidores recaudé más de veinte mil soles y con ese dinero hemos podido llevar almuerzos a más de cinco mil personas de San Juan de Miraflores. La ayuda que se da, la publico en las redes, no para que piensen que soy bueno, pero sí para que la gente lo imite.

