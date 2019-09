YouTube lanza su nueva plataforma de moda

El sitio web más famoso en el mundo de videos asumió el reto de crear su propio canal de moda coincidiendo con el Fashion Week de New York. Esta nueva oferta de YouTube ofrecerá contenido perfecto para los amantes de la moda, como pasarelas de marcas de alta costura, consejos de belleza, videos de youtubers famosos, y otras alternativas.

El 5 de setiembre, se compartió en el canal un video llamado ´Welcome to your front row sear to fashion´, en el que se invita a los amantes de la moda a poder disfrutar del nuevo espacio. En la descripción, se menciona lo siguiente: “Queremos que cualquiera que esté buscando contenido de estilo tenga un lugar para venir y se inspire con lo que ve”.

En el video, se aprecia la participación de modelos, diseñadores de alta costura, blogueros, creadores de contenido, influencers y varios personajes famosos por imponer moda en la industria. Nombres como Kendall Jenner, Hailey Bieber, Joe Jonas, James Charles, Dulceida, Camila Coelho, Naomi Campbell, figuran en la lista junto a otras celebridades.

El nuevo canal de YouTube ya tiene más de 938 mil suscriptores y el vídeo de introducción más de 1 millón 800 mil. Se pueden observar las pasarelas de primavera-verano 2020 de marcas de alta costura famosas, como Prada, Chanel, Versace, Michael Kors, Emporio Armani, entre otros.