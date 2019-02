¿Zapatillas y leggings? el look que jamás pensaste ver en Meghan Markle| FOTOS

Cuando piensas en el look de una royal, definitivamente las zapatillas deportivas no están en tu mente. O eso creíamos. Pero este pasado miércoles Meghan Markle, duquesa de Sussex, nos ha dejado con la boca abierta con un look viajero que jamás pensamos ver en ella.

Tras meses y meses de ver a la ex actriz estadounidense presentar a actos formales junto a su esposo-el príncipe Harry- luciendo vestido de corte midi y tacones de punta fina; este miércoles por fin la vimos más cómoda que nunca: con ropa deportiva y zapatillas de running. Sí, así como lo lees.

La duquesa lució un look completamente informal (y muy cómodo) para coger un vuelo de Nueva York a Londres, de camino a casa. Llevó un par de leggings negros, una casaca de deporte, zapatillas running de la firma Adidas, una gorra negra y un chándal beige encima para cubrirse del frío.

La tenida sorprendió a muchos en redes sociales, pues no es costumbre ver a una duquesa en zapatillas por las calles de la Gran Manzana. Pero, como sabemos, Markle no es como cualquier otra royal. Aquí te dejamos algunas imágenes.