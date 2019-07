Zendaya elige el look perfecto para el estreno de Spiderman | FOTOS

Como siempre, Zendaya no para de sorprender. Esta vez se trata del look que llevó para la premiere de 'Spiderman: Far from home', película en la que interpreta a Michelle "MJ" Jones. El look, con el que derrochó sensualidad y elegancia, es un guiño a los tonos del traje del famoso superhéroe.

Se trata de un diseño de la casa de moda italiana, Armani Privé, que resalta por su esencia bicolor: el vestido es confeccionado a base del rojo y negro. Es una pieza de cuello halter, con gran escote en la espalda y falda asimétrica. Todo enfundado en pedrería de ambos tonos que simula una textura fuerte y muy brillante. Tal y como la de Spiderman.

Para combinar el look, la actriz llevó stilettos negros de Christian Louboutin y pendientes del mismo tono, pegados y muy discretos. En cuanto al peinado, llevo el cabello suelto, lacio y con raya al medio: un homenaje al personaje de Mary Jane en la cinta. Para el maquillaje, optó por smokey eyes y labios nude para no recargar.