Zendaya acaparó mucho éxito a su paso por la serie de Disney ‘Shake it up’, pero ese éxito no fue efímero, ya que ha ido escalando y participando en distintas series como películas. Ahora, los medios están atentos a todas las alfombras rojas donde ella está presente, pues se ha convertido en todo un icono de la moda.

Hace poco estuvo en Australia para el evento anual de ‘Hombres del año de la revista CG’ donde lució espectacular y elegante con un traje de sastre muy particular. El traje minimalista estuvo a cargo de la firma ‘Monot’ diseñado por Eli Mizrahi. Ella hizo su debut en la semana de la moda de París de este año y se caracteriza por ser diseños geométricos, de colores llanos y minimalistas.

El traje estuvo compuesto por un saco y una falda larga ceñida en color blanco. En la parte superior, el abrigo era de escote en ’V', mangas largas y presentaba un botón muy vistoso del mismo tono. La parte inferior, era de corte largo y en la cintura presentaba cinturones en forma de una cruz. ¡Definitivamente Zendaya volvió a acertar!

Finalmente, para complementar su look optó por elegir un peinado donde lucía su hermosa cabellera suelta llena de ondas. Asimismo, no recargó mucho su look con bastantes accesorios, sino prefirió solo usar un anillo y aretes dorados.

