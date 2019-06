Zendaya y el look que llevó a la presentación de 'Spiderman' en Londres | FOTOS

Como siempre, Zendaya no decepciona. La joven no es solo una promesa del mundo cinematográfico, sino también una presencia fuerte en la industria de la moda. Hasta el momento, ha sorprendido con decenas de looks en alfombras rojas y hasta ha hecho una colaboración junto a Tommy Hilfiger.

Este lunes, la joven actriz volvió a sorprender durante la presentación del film 'Spiderman' en Londres, Inglaterra. Para el evento, llevó un blazer a cuadros en clave oversized, encima de un chaleco del mismo print y una blusa blanca. Para combinar, un pantalón negro y tacones de punta redonda del mismo tono. ¿El toque especial? Un pañuelo que llevó con un prendedor de perlas en el cuello.

Su indumentaria no fue lo único que dejó a todos con la boca abierta. Esta vez, la actriz optó por un look distinto: se tiño el cabello de tono pelirrojo y lo llevó suelto. Nada de peinados. En cuanto al maquillaje, optó por uno natural.

