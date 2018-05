Modelo usa el mismo traje durante 30 días para concientizar sobre el consumismo

La modelo peruana, Marina Testino, ha iniciado un movimiento llamado #OneDressToImpress que lucha contra el consumismo. Para la sobrina de Mario Testino, la moda se trata de gustos y no de tendencias y va más allá de utilizar un look nuevo para cada ocasión: ¿por qué no puedo repetir un 'outfit' si me gusta?, se cuestiona en su cuenta de Instagram.

Por ello, Testino ha decidido usar el mismo atuendo durante treinta días seguidos y así demostrar que no tiene nada de malo repetir un look si realmente te gusta. La 'it girl' optó por un traje rojo, color que marca esta temporada.

Casually matching 🥤 #onedresstoimpress Una publicación compartida por Marina Testino (@marinatestino) el May 14, 2018 at 12:07 PDT

Aunque la modelo comenta que la idea puede ser un poco peligrosa para la salud, invita a sus seguidoras a probarla por solo una semana. ¿Te animarías?